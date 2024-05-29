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«Не так хорош физически». Янчук оценил шансы Котова в матче с Вавринкой

«Не так хорош физически». Янчук оценил шансы Котова в матче с Вавринкой
Павел Котов
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российского теннисиста, 56-й ракетки мира Павла Котова в матче второго круга против швейцарского теннисиста, 98-й ракетки мира Стэна Вавринки.

«Я видел предыдущий матч Вавринки, он сейчас находится в форме. У него очень опасный одноручный удар слева, но с него он делает немало ошибок. Сейчас он не тот, что был в те времена, когда входил в тройку лучших игроков мира, он заметно постарел и уже не так хорош физически. Я думаю, Котову нужно измотать Вавринку, потому что тот до сих пор здорово играет, когда свежий, а на усталости уже много ошибается.

Думаю, сильные и слабые стороны Вавринки всем известны, всё-таки он много лет в туре, но одно дело — знать, как против него играть, а другое — выйти и сыграть с ним. Думаю, Котову будет нелегко, но шансы обязательно будут», — приводит слова Янчука ТАСС.

Встреча Котова и Вавринки пройдёт сегодня, 29 мая. Матч начнётся не ранее 20:45 мск.

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