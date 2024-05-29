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«Вы новичок?» Гарсия — на вопрос, не стоит ли ей изменить чересчур агрессивный стиль игры

«Вы новичок?» Гарсия — на вопрос, не стоит ли ей изменить чересчур агрессивный стиль игры
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Бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия, завершившая свои выступления на Открытом чемпионате Франции — 2024, уступив во втором круге американке Софье Кенин, ответила на вопрос, не стоит ли ей задуматься о том, чтобы сделать свой игровой стиль менее агрессивным.

«Вы новичок (улыбается)?.. Моя игра всегда была такой. Я играла так 15 лет, так что ответ — нет. Я всегда хочу сохранять свою ДНК. Иногда я стараюсь больше закрутить мяч, сыграть на паузе, но за этим не очень приятно наблюдать, должна признаться», — сказала Гарсия на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент 30-летняя француженка занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня.

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