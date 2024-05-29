Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Мартинес-Портеро: россиянин взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Рублёв — Мартинес-Портеро: россиянин взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Париже проходит матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 48-й номер рейтинга ATP испанец Педро Мартинес-Портеро.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		3
3 		3
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

На данный момент завершён первый сет, который остался за российским теннисистом — 6:3.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В третьем круге победитель данного противостояния сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

Материалы по теме
Рублёв взял сет в битве за 3-й круг «РГ». А все матчи на внешних кортах отменены! LIVE
Live
Рублёв взял сет в битве за 3-й круг «РГ». А все матчи на внешних кортах отменены! LIVE

Теннисист с наибольшим числом трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android