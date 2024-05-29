Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах де Йонга

В Париже завершился матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас не испытал проблем с нидерландским теннисистом Йеспером де Йонгом (176-й номер рейтинга ATP). Испанец победил со счётом 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

Алькарас сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. Его соперник два раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и использовал пять брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге соперником 21-летнего испанца станет победитель противостояния Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Южная Корея).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня.

Теннисист с наибольшим числом трофеев: