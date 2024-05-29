Все матчи на открытых кортах «Ролан Гаррос» отменены из-за непогоды

Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2024 отменили из-за дождя все матчи на открытых кортах, запланированные на сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба турнира.

Всего сегодня на данный момент было сыграно лишь четыре матча, проходивших на кортах под закрытой крышей. В мужской части греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение немцу Даниэлю Альтмайеру (6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:4), а третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Йеспера де Йонга из Нидерландов (6:3, 6:4, 2:6, 6:2). У женщин американка Софья Кенин выбила местную теннисистку Каролин Гарсию (6:3, 6:3), а Онс Жабер из Туниса нанесла поражение колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано (6:3, 1:6, 6:3).

Также в данный момент проходит встреча между россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Педро Мартинесом-Портеро, а также между полькой Игой Свёнтек и японской теннисисткой Наоми Осакой.

Самый продолжительный теннисный матч: