Рублёв — Мартинес-Портеро: россиянин повёл 2:0 по сетам в матче 2-го круга «Ролан Гаррос»
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В эти минуты в Париже проходит матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 48-й номер рейтинга ATP испанец Педро Мартинес-Портеро.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|
|4
|1
48
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
На данный момент завершён второй сет, который, как и первый, остался за россиянином (6:4).
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В третьем круге победитель данного противостояния сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).
Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.
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