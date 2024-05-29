Рублёв — Мартинес-Портеро: россиянин повёл 2:0 по сетам в матче 2-го круга «Ролан Гаррос»

В эти минуты в Париже проходит матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречаются шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 48-й номер рейтинга ATP испанец Педро Мартинес-Портеро.

На данный момент завершён второй сет, который, как и первый, остался за россиянином (6:4).

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В третьем круге победитель данного противостояния сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

Рекорды «Ролан Гаррос»: