Рублёв в трёх сетах обыграл Мартинеса-Портеро и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024

В Париже на корте Сюзанн Ленглен завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором шестая ракетка мира Андрей Рублёв не оставил шансов испанцу Педро Мартинесу-Портеро (6:3, 6:4, 6:3).

Рублёв сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник два раза подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 12.

В третьем круге соперником россиянина станет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.