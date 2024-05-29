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Рублёв в трёх сетах обыграл Мартинеса-Портеро и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024

Рублёв в трёх сетах обыграл Мартинеса-Портеро и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024
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В Париже на корте Сюзанн Ленглен завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором шестая ракетка мира Андрей Рублёв не оставил шансов испанцу Педро Мартинесу-Портеро (6:3, 6:4, 6:3).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 3
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Рублёв сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник два раза подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 12.

В третьем круге соперником россиянина станет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

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