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Свёнтек — Осака: польская спортсменка выиграла первый сет второго круга «Ролан Гаррос»

Свёнтек — Осака: польская спортсменка выиграла первый сет второго круга «Ролан Гаррос»
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29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире встречаются польская теннисистка, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и её японская соперница, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1
6 1 		4
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Первый сет завершился со счетом 7:6 в пользу Свёнтек.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

История помнит два очных противостояния теннисисток. В 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) победу одержала японская спортсменка. Счёт — 7:6, 6:4. В 2022 году успех был за польской теннисисткой. Это случилось в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня.

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