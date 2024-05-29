Свёнтек — Осака: польская спортсменка выиграла первый сет второго круга «Ролан Гаррос»

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире встречаются польская теннисистка, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и её японская соперница, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака.

Первый сет завершился со счетом 7:6 в пользу Свёнтек.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

История помнит два очных противостояния теннисисток. В 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) победу одержала японская спортсменка. Счёт — 7:6, 6:4. В 2022 году успех был за польской теннисисткой. Это случилось в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня.