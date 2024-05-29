Свёнтек — Осака: японка взяла второй сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В матче второго круга на турнире встречаются польская теннисистка, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и её японская соперница, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака.
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|3
Второй сет завершился со счетом 6:1 в пользу японской спортсменки.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
История помнит два очных противостояния теннисисток. В 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) победу одержала японская спортсменка. Счёт — 7:6, 6:4. В 2022 году успех был за польской теннисисткой. Это случилось в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.
Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня.
- 29 мая 2024
-
20:35
-
20:17
-
19:52
-
19:30
-
18:54
-
18:37
-
18:11
-
18:03
-
17:59
-
16:39
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:06
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
13:30
-
13:15
-
12:40
-
12:00
-
12:00
-
11:12
-
10:41
-
10:14
-
09:30
-
09:00
-
08:27
-
07:50
-
07:35
-
04:29
-
04:15
-
04:09