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Янчук — о победе над Мартинесом-Портеро: Рублёв на корте может больше, он это покажет

Янчук — о победе над Мартинесом-Портеро: Рублёв на корте может больше, он это покажет
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Этот Мартинес-Портеро нехарактерный испанец, потому что стиль игры не очень убедительный. Обычно испанцы цепкие и очень долго и успешно разыгрывают мяч в обороне, поэтому их надо взламывать. А этот не выдержал наших рублёвских атак и довольно часто ошибался. Класс игры у Рублёва значительно выше, и это сказывалось, поэтому ему хватило трёх сетов, чтобы доказать своё преимущество.

Это хороший матч для того, чтобы войти в более высокую форму, которая будет нужна во второй части турнира. Рублёв должен спокойно убрать возможных следующих соперников Арнальди и Мюллера, потому что он неплохо играет. Конечно, проскакивают ошибки, но Мартинес-Портеро – не самый грозный соперник, поэтому Рублёв играл уверенно и не особо напрягался. Но Рублёв на корте может больше, и, я думаю, он это покажет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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