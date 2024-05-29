Янчук — о победе над Мартинесом-Портеро: Рублёв на корте может больше, он это покажет

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Этот Мартинес-Портеро нехарактерный испанец, потому что стиль игры не очень убедительный. Обычно испанцы цепкие и очень долго и успешно разыгрывают мяч в обороне, поэтому их надо взламывать. А этот не выдержал наших рублёвских атак и довольно часто ошибался. Класс игры у Рублёва значительно выше, и это сказывалось, поэтому ему хватило трёх сетов, чтобы доказать своё преимущество.

Это хороший матч для того, чтобы войти в более высокую форму, которая будет нужна во второй части турнира. Рублёв должен спокойно убрать возможных следующих соперников Арнальди и Мюллера, потому что он неплохо играет. Конечно, проскакивают ошибки, но Мартинес-Портеро – не самый грозный соперник, поэтому Рублёв играл уверенно и не особо напрягался. Но Рублёв на корте может больше, и, я думаю, он это покажет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.