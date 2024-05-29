Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно время начала матчей Медведева и Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»

Завтра, 30 мая, состоятся очередные матчи в рамках второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, среди которых свои встречи проведут и российские теннисисты.

Так, матч пятой ракетки мира Даниила Медведева с сербом Миомиром Кецмановичем (57-й номер рейтинга ATP) поставлен первым в очереди на корте Сюзанн Ленглен, матчи на котором начнутся в 12:00 мск.

Встреча 13-й ракетки мира Дарьи Касаткиной с американкой Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) состоится на корте №2, игры на котором стартуют в 12:00, и поставлен четвёртым в очереди.

Также свои поединки проведут ещё несколько россиян:

Мирра Андреева (Россия) — Виктория Азаренко (19, Беларусь) — 14-й корт, 4-й в очереди.

Анна Калинская (23, Россия) — Бьянка Андрееску (SR, Канада) — 7-й корт, 4-й в очереди.

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 2-й корт, 3-й в очереди. Матчи начнутся в 12:00 мск.

Карен Хачанов (18, Россия) — Йозеф Ковалик (LL, Словакия) — 9-й корт, 3-й в очереди.

Анастасия Павлюченкова (20, Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 11-й корт, 3-й в очереди. Матчи начнутся в 12:00.

Теннис: главные события 2024 года: