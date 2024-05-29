Стало известно время начала матчей Медведева и Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»

Завтра, 30 мая, состоятся очередные матчи в рамках второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, среди которых свои встречи проведут и российские теннисисты.
Так, матч пятой ракетки мира Даниила Медведева с сербом Миомиром Кецмановичем (57-й номер рейтинга ATP) поставлен первым в очереди на корте Сюзанн Ленглен, матчи на котором начнутся в 12:00 мск.
Встреча 13-й ракетки мира Дарьи Касаткиной с американкой Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) состоится на корте №2, игры на котором стартуют в 12:00, и поставлен четвёртым в очереди.
Также свои поединки проведут ещё несколько россиян:
Мирра Андреева (Россия) — Виктория Азаренко (19, Беларусь) — 14-й корт, 4-й в очереди.
Анна Калинская (23, Россия) — Бьянка Андрееску (SR, Канада) — 7-й корт, 4-й в очереди.
Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 2-й корт, 3-й в очереди. Матчи начнутся в 12:00 мск.
Карен Хачанов (18, Россия) — Йозеф Ковалик (LL, Словакия) — 9-й корт, 3-й в очереди.
Анастасия Павлюченкова (20, Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 11-й корт, 3-й в очереди. Матчи начнутся в 12:00.
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