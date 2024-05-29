«Это великолепное зрелище». Энди Маррей — о матче второго круга Свёнтек — Осака на «РГ»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей прокомментировал матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором играют лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака.

«Осака против Свёнтек — великолепное зрелище, но WTA нужно приложить больше усилий, чтобы извлечь выгоду из этих матчей!» — написал Маррей в социальных сетях.

В 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) победу одержала японская спортсменка. Счёт — 7:6, 6:4. В 2022 году успех был за польской теннисисткой. Это случилось в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.