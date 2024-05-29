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В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения бывших российских теннисистов

В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения бывших российских теннисистов
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В телетрансляциях проходящего в эти дни в Париже Открытого чемпионата Франции — 2024 в информационных сносках о бывших российских игроках не указываются их места рождения.

У игроков, которые родились на территории России, указаны исключительно возраст, рост и рейтинг. При этом у теннисистов, рождённых за пределами нашей страны, указано ещё и место рождения.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира среди мужчин является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда. У женщин победу праздновала Ига Свёнтек, одержавшая в решающем матче победу над Каролиной Муховой.

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