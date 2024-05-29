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Алькарас: у де Йонга лучше получилось сегодня устроить шоу, чем у меня

Алькарас: у де Йонга лучше получилось сегодня устроить шоу, чем у меня
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над голландцем Йеспером де Йонгом (176-й номер рейтинга ATP) в сегодняшнем матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Я уже много раз говорил: на таких турнирах любой игрок может доставить тебе проблемы. Нужно быть сконцентрированным в каждом матче, на каждом розыгрыше. Не имеет значения, что я наверху рейтинга, а играю с кем-то не из топ-100. Нужно понимать, что необходимо играть на максимуме.

Конечно, Йеспер показал, что рейтинг не имеет значения. Он показал, что его уровень позволит ему подняться выше. У него есть всё необходимое, чтобы войти в топ-100.

Когда понял, что для победы придётся приложить силы? Наверное, в третьем сете (смеется). Я понял, что не стоит устраивать шоу, а надо втягиваться в розыгрыши. Мне было сложно, у меня были трудности. И я рад, что всё получилось.

По-моему, весь матч мы с Йеспером устраивали отличное шоу – и, по-моему, ему это удалось лучше, чем мне», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В третьем круге соперником 21-летнего испанца станет победитель противостояния Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Южная Корея).

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 14:55 МСК
Йеспер де Йонг
176
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 2
6 		6 2 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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