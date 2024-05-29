Рублёв отшутился на вопрос о 14 подряд победах на грунте над испанскими теннисистами

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:4, 6:3) во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 ответил на вопрос экс второй ракетки мира Алекса Корретхи о том, в чём секрет его успехов в матчах с представителями Испании. Напомним, эта победа стала 14-й подряд для Рублёва над теннисистами из этой страны на грунте.
«Я не специально (улыбается)», — ответил Рублёв в интервью на корте.
В третьем круге соперником россиянина станет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).
Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.
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Самый продолжительный теннисный матч:
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