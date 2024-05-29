Свёнтек прокомментировала победу над Осакой во втором круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что в матче второго круга «Ролан Гаррос» играть с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой было напряжённо.

«Безусловно, этот матч был очень напряжённым. Гораздо более напряжённым для второго круга, чем я ожидала. Наоми играла в потрясающий теннис со свободными руками. Иногда сильно рискуя, но играя в свою силу. Она показала действительно отличный теннис. Я счастлива, что она вернулась и играет хорошо», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. В матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции — 2024 Ига Свёнтек сыграет с победителем матча Яна Фетт — Мария Боузкова.