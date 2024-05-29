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Рублёв: стараюсь не давить на себя на «Ролан Гаррос», но мысль всё равно залетает

Рублёв: стараюсь не давить на себя на «Ролан Гаррос», но мысль всё равно залетает
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:4, 6:3) во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 рассказал, как справляется на этом турнире с психологическим напряжением.

Ты говорил перед турниром, что решил на этом «Шлеме» не давить на себя, потому что раньше постоянно от себя чего-то ждал. Получается?

— По игре чувствую себя очень хорошо. Что касается давления, то мне хочется, чтобы так было. Но это непросто. Иногда получается, иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать. Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: «Это твой момент, твой шанс». Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос — останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В третьем круге соперником россиянина станет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 3
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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