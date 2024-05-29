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«Я ребёнок харда». Осака — о драматичном поражении от Свёнтек и вылете с «Ролан Гаррос»

«Я ребёнок харда». Осака — о драматичном поражении от Свёнтек и вылете с «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о поражении от действующего первого номера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек (6:7 (1:7), 6:1, 5:7) в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Очень весёлый матч. Возможно, самый яркий, который я играла. Прекрасная атмосфера. Запомню эту игру надолго.

Конечно, я расстроена, плакала, когда уходила с корта. Я смотрела, как Ига выигрывала этот турнир, когда я была беременна. И мечтала сыграть с ней. Я не могу сильно злиться на себя. Я играла с Игой на её любимом покрытии. А я ребенок харда. Если мы сыграем на харде, посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Осаки корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в решающем, третьем сете японка вела 5:2, однако проиграла впоследствии пять геймов кряду.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 7
6 1 		6 5
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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