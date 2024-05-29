«Я ребёнок харда». Осака — о драматичном поражении от Свёнтек и вылете с «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о поражении от действующего первого номера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек (6:7 (1:7), 6:1, 5:7) в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024.
«Очень весёлый матч. Возможно, самый яркий, который я играла. Прекрасная атмосфера. Запомню эту игру надолго.
Конечно, я расстроена, плакала, когда уходила с корта. Я смотрела, как Ига выигрывала этот турнир, когда я была беременна. И мечтала сыграть с ней. Я не могу сильно злиться на себя. Я играла с Игой на её любимом покрытии. А я ребенок харда. Если мы сыграем на харде, посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Осаки корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в решающем, третьем сете японка вела 5:2, однако проиграла впоследствии пять геймов кряду.
|1
|2
|3
|
|1
|7
|
|6
|5
Рекорды «Ролан Гаррос»:
- 29 мая 2024
-
22:54
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:41
-
21:40
-
21:17
-
20:59
-
20:57
-
20:35
-
20:17
-
19:52
-
19:30
-
18:54
-
18:37
-
18:11
-
18:03
-
17:59
-
16:39
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:06
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
13:30
-
13:15
-
12:40
-
12:00
-
12:00