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Ига Свёнтек попросила французскую публику не кричать во время розыгрыша на «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек попросила французскую публику не кричать во время розыгрыша на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек обратилась к французской публике с просьбой не кричать во время розыгрыша, так как из-за этого спортсменам трудно сосредоточиться.

«Я очень уважаю вас, ребята, и знаю, что мы играем для вас, но иногда под большим давлением, когда вы что-то кричите во время розыгрыша, очень трудно сосредоточиться. Обычно я не поднимаю эту тему, потому что хочу быть игроком, который находится в зоне и сосредоточен. Но для нас это серьёзно. Мы всю жизнь боремся за то, чтобы становиться всё лучше и лучше. Иногда с этим трудно смириться. Ставки высоки. Можно выиграть много денег. Проиграв несколько очков, можно многое изменить. Пожалуйста, ребята, вы сможете поддержать нас между розыгрышем, но не во время. Я надеюсь, что я всё ещё буду нравиться вам, потому что я знаю, что французские болельщики могут найти игроков, которые им не понравятся, и освистать их. Но я люблю вас, ребята, и мне всегда нравилось играть здесь, так что давайте продолжим в том же духе», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В матче второго круга на Открытом чемпионате Франции — 2024 она обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счетом 7:6, 1:6, 7:5.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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