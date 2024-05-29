Свёнтек заявила, что Осака может стать специалистом по глиняным кортам

Первая ракетка мира Ига Свёнтек сказала, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака может стать специалистом по глиняным кортам.

«Возможно, через некоторое время она станет специалистом по глиняным кортам», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024 Наоми Осака проиграла Иге Свёнтек со счетом 6:7, 6:1, 5:7. Предыдущие встречи спортсменок состоялись в 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) (победу со счётом 7:6, 6:4 одержала японская спортсменка), а также в 2022 году, в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) — решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу польской спортсменки.

В матче третьего круга на Октрытом чемпионате Франции — 2024 Ига Свёнтек сыграет с победителем матча Яна Фетт — Мария Боузкова. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.