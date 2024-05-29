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Рублёв: если будет возможность, хотел бы сыграть микст на Олимпиаде

Рублёв: если будет возможность, хотел бы сыграть микст на Олимпиаде
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:4, 6:3) во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 ответил на вопрос, с кем планирует сыграть пару в миксте на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Нет смысла сейчас об этом думать. Непонятно, кто поедет на Олимпиаду, как это будет выглядеть. Думаю, решу всё в моменте. Когда станет ясна команда, сядем и распределимся. Я бы хотел сыграть микст, если будет такая возможность. Сейчас она вроде есть», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в 2021 году Рублёв выиграл олимпийское золото Токио в паре с Анастасией Павлюченковой.

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперником россиянина станет победитель матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

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