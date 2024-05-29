Анна Калинская продолжает поддерживать Янника Синнера с трибун на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская пришла на матч чемпиона Australian Open Янника Синнера с французом Ришаром Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее на этой неделе он также присутствовал на её матче. Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Во вторник, 28 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Калинская сыграет с Бьянкой Андрееску (Канада).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.