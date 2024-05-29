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Наоми Осака заявила, что в матче против любого игрока в мире она не боится ничего

Наоми Осака заявила, что в матче против любого игрока в мире она не боится ничего
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что её воспитывали в духе отсутствия страха, потому она не боится играть против любого спортсмена.

«Когда я возвращалась, я говорила людям, что немного заблуждаюсь, но я думаю, что для меня моя игра хороша против кого угодно. Меня также воспитывали в духе отсутствия страха. Я думаю, что идти на матч, боясь кого-то, бессмысленно. Так что да, я не обязательно думаю о том, как нанести урон сопернику, я больше сосредоточена на том, чего, как мне кажется, я могу добиться. А я всё ещё чувствую, что могу добиться многого», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Наоми Осака во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

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