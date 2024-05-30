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«Сегодня я написала, что горжусь собой». Осака — об отношении к самой себе

«Сегодня я написала, что горжусь собой». Осака — об отношении к самой себе
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что у неё есть маленькая записная книжка в которой она, после проигрыша первой ракетке мира Иге Свёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024, написала, что гордится собой.

«Знаете, у меня есть моя маленькая книжечка, верно? Сегодня я написала в ней… «Я горжусь тобой», — сказала Осака на пресс-конференции.

Ранее Наоми Осака рассказала, что её воспитывали в духе отсутствия страха, поэтому она не боится играть против любого спортсмена.

Напомним, действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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