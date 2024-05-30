Синнер не испытал проблем с Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024

В Париже, на корте Филиппа Шатрье, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трёх сетах обыграл местного теннисиста Ришара Гаске (124-й номер рейтинга ATP). Матч закончился со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Синнер сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге соперником Синнера станет победитель противостояния Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Напомним, большинство матчей, запланированных на 29 мая, были перенесены из-за дождя.

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.