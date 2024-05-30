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Синнер не испытал проблем с Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024

Синнер не испытал проблем с Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024
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В Париже, на корте Филиппа Шатрье, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трёх сетах обыграл местного теннисиста Ришара Гаске (124-й номер рейтинга ATP). Матч закончился со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 22:25 МСК
Ришар Гаске
124
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Синнер сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге соперником Синнера станет победитель противостояния Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Напомним, большинство матчей, запланированных на 29 мая, были перенесены из-за дождя.

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос"—2024
Календарь "Ролан Гаррос"—2024
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