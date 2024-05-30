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Котов обыграл Вавринку и сыграет с Синнером в третьем круге «Ролан Гаррос»—2024

Котов обыграл Вавринку и сыграет с Синнером в третьем круге «Ролан Гаррос»—2024
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В Париже, на корте №14 завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции-2024, в котором 56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке (98-й номер рейтинга ATP). Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 21:50 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Россиянин сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник три раза подал навылет, не совершил двойных ошибок и использовал шесть брейк-пойнтов из 15.

В треьем круге соперником Котова станет вторая ракетка мира Янник Синнер, который ранее в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Напомним, большинство матчей, запланированных на 29 мая, были перенесены из-за дождя.

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос"—2024
Календарь "Ролан Гаррос"—2024
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