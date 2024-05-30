«Это зашло слишком далеко». Гоффен – о поведении болельщиков на «Ролан Гаррос»

Бельгиец Давид Гоффен раскритиковал болельщиков на «Ролан Гаррос» после победы над французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира.

«Когда тебя оскорбляют три с половиной часа, ожидаешь вмешательства судьи на вышке. То, что произошло сегодня, зашло слишком далеко, есть люди, которые пришли с единственной целью — раздражать. Они даже плевали в меня жвачкой», — приводит слова Гоффена Punto de Break.

Во втором круге Гоффен встретится с немцем Александром Зверевым.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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