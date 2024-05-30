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Пресс-служба WTA мемом отреагировала на тяжёлую победу Свёнтек над Осакой

Пресс-служба WTA мемом отреагировала на тяжёлую победу Свёнтек над Осакой
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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала известный мем, отреагировав таким образом на тяжёлую победу первой ракетки мира Иги Свёнтек над 143-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Фото: Публикация пресс-службы WTA в социальных сетях

Напомним, во втором круге турнира «Большого шлема» «Роллан Гаррос» Свёнтек одержала волевую победу над Осакой. По ходу третьего сета Свёнтек уступала 1:4, однако сумела сделать камбэк и одержать победу без выхода в тай-брейк.

Теперь польской теннисистке предстоит встретиться с Яной Фетт или Мари Боузковой, которые сыграют 30 мая в 14:00 мск.

В прошлом году именно Свёнтек завоевала титул «Ролан Гаррос» и в этом намерена его защитить. Предыдущую победу она одержала на «тысячнике» в Риме (Италия), который проходил перед «Ролан Гаррос».

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