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Даниил Медведев — Миомир Кецманович: россиянин уверенно взял первый сет

Даниил Медведев — Миомир Кецманович: россиянин уверенно взял первый сет
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Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга встречается с Миомиром Кецмановичем из Сербии (57-й в рейтинге ATP). В первом сете победил россиянин, отдав сопернику всего один гейм — 6:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		0
6 		2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Кецманович и Медведев играли между собой трижды, все матчи выиграл россиянин. Одно из противостояний состоялось в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2022 и завершилось победой российского теннисиста со счётом — 6:2, 6:4, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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