Арина Соболенко за час с небольшим взяла верх над японкой Учижимой во втором круге «РГ»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче второго раунда она со счётом 6:2, 6:2 обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму (83-я в рейтинге WTA).
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Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Белоруска два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Учижимы четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх.
Соперницей Соболенко в третьем круге станет победительница встречи между испанской теннисисткой Паулой Бадосой и 39-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана.
Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. В 2023-м она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.
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