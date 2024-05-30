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Арина Соболенко — Моюка Учижима, результат матча 30 мая 2024, счет 2:0, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко за час с небольшим взяла верх над японкой Учижимой во втором круге «РГ»
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче второго раунда она со счётом 6:2, 6:2 обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму (83-я в рейтинге WTA).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 13:10 МСК
Моюка Учижима
83
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Белоруска два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Учижимы четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей Соболенко в третьем круге станет победительница встречи между испанской теннисисткой Паулой Бадосой и 39-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана.

Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. В 2023-м она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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