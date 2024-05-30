Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024

Завершился мужской поединок Открытого чемпионата Франции — 2024 на корте №6, в котором итальянец Маттео Арнальди победил в трёх сетах французского теннисиста Александра Мюллера (6:4, 6:1, 6:3) и стал соперником по третьему кругу россиянина Андрея Рублёва.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|
|6
|6
Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных (44%). На счету француза три эйса, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 21 (14%).
Напомним, проигравший Мюллер обыграл Рублёва на недавнем «Мастерсе» в Риме (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2.
Рублёв и Арнальди провели между собой один матч на турнирах ATP, в котором победу одержал россиянин — 7:5, 6:3 (2023, Вена, хард).
- 30 мая 2024
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:07
-
15:05
-
14:53
-
14:47
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
13:50
-
13:32
-
13:12
-
13:08
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:10
-
11:34
-
11:13
-
10:52
-
10:50
-
10:32
-
10:30
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
04:43
-
03:53
-
03:17
-
02:25
-
02:23
-
02:13
-
02:11