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Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024

Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024
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Завершился мужской поединок Открытого чемпионата Франции — 2024 на корте №6, в котором итальянец Маттео Арнальди победил в трёх сетах французского теннисиста Александра Мюллера (6:4, 6:1, 6:3) и стал соперником по третьему кругу россиянина Андрея Рублёва.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Александр Мюллер
90
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 3
6 		6 6
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных (44%). На счету француза три эйса, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 21 (14%).

Напомним, проигравший Мюллер обыграл Рублёва на недавнем «Мастерсе» в Риме (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2.

Рублёв и Арнальди провели между собой один матч на турнирах ATP, в котором победу одержал россиянин — 7:5, 6:3 (2023, Вена, хард).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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