Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024

Завершился мужской поединок Открытого чемпионата Франции — 2024 на корте №6, в котором итальянец Маттео Арнальди победил в трёх сетах французского теннисиста Александра Мюллера (6:4, 6:1, 6:3) и стал соперником по третьему кругу россиянина Андрея Рублёва.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Итальянский теннисист выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных (44%). На счету француза три эйса, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 21 (14%).

Напомним, проигравший Мюллер обыграл Рублёва на недавнем «Мастерсе» в Риме (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2.

Рублёв и Арнальди провели между собой один матч на турнирах ATP, в котором победу одержал россиянин — 7:5, 6:3 (2023, Вена, хард).