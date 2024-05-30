Даниил Медведев — о матче с Кецмановичем на «Ролан Гаррос»: жаль, что он травмировался
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свой матч второго круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором его соперник Миомир Кецманович из Сербии (57-й в рейтинге ATP) не смог продолжить борьбу во втором сете при счёте 6:1, 5:0 в пользу россиянина.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
57
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
Rt
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Всегда хочется, чтобы соперник был в форме и не травмирован. Жаль, что Кецманович травмировался. Но я доволен своим уровнем, буду готовиться к третьему раунду», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 1/16 финала Открытого чемпионата Франции соперником россиянина станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).
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