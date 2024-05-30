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Медведев — о возможном сопернике в 3-м круге «РГ»: Махач победил Джоковича? Я не боюсь

Медведев — о возможном сопернике в 3-м круге «РГ»: Махач победил Джоковича? Я не боюсь
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном сопернике в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024. В 1/16 финала соперником Медведева станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).

«Махач победил Джоковича? Я не боюсь, я никого не боюсь. Да, он хорошо играет, собирает линии. Но Навоне тоже хорошо играет. Посмотрю их матч и буду готовиться к победителю», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		0
6 		5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Сегодня, 30 мая, в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции его соперник Миомир Кецманович из Сербии (57-й в рейтинге ATP) не смог продолжить борьбу во втором сете при счёте 6:1, 5:0 в пользу россиянина.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь Ролан Гаррос» - 2024
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