Медведев — о возможном сопернике в 3-м круге «РГ»: Махач победил Джоковича? Я не боюсь

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном сопернике в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024. В 1/16 финала соперником Медведева станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).

«Махач победил Джоковича? Я не боюсь, я никого не боюсь. Да, он хорошо играет, собирает линии. Но Навоне тоже хорошо играет. Посмотрю их матч и буду готовиться к победителю», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 30 мая, в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции его соперник Миомир Кецманович из Сербии (57-й в рейтинге ATP) не смог продолжить борьбу во втором сете при счёте 6:1, 5:0 в пользу россиянина.