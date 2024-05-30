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Янчук: пока для Медведева слабоватые ребята на «Ролан Гаррос»

Янчук: пока для Медведева слабоватые ребята на «Ролан Гаррос»
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Советский и российский теннисист Виктор Янчук назвал нынешних соперников Даниил Медведева на «Ролан Гаррос» слабыми для него.

«Всё закономерно. Во-первых, видна большая разница в классе игры. Медведев входит в пятёрку лучших теннисистов мира. Даниил без препятствий прошёл в следующий круг. Но пока рановато говорить о результатах Медведева. Это ещё не настоящие бои, а репетиция. Пока для Медведевка слабоватые ребята», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Медведев в первом круге встретился с немецким теннисистом Домиником Кёпфером, во втором круге его ждал матч с Миомиром Кецмановичем, однако серб во время поединка снялся с турнира и Медведев прошёл дальше. Теперь россиянин ждёт, кто станет его следующим соперником. Это может быть Томаш Махач, обыгравший первую ракетку мира Новака Джоковича в Женеве.

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