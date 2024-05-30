Медведев: ощущаю себя в форме и зоне. В первых двух матчах сыграл круто

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым оценил свою форму после второго круга «Ролан Гаррос».

— Кажется, что с формой всё хорошо. Ощущаешь себя в зоне? И видно, что летит подача. Можно ли сказать, что решил проблемы с плечом?

— В зоне и в форме точно ощущаю. Когда только приехал, было тяжело — тяжёлые мячи, был не в своей тарелке. Но день за днём улучшал игру. В первых двух матчах играл круто. Играя так, точно могу зайти далеко.

Напомним, предыдущие два «Мастерса» в Риме и в Мадриде закончились для россиянина на четвёртом круге и в четвертьфинале.

Теперь он может встретиться в третьем круге «Ролан Гаррос» с Томашем Махачем, обыгравшим Новака Джоковича на турнире АТР-250 в Женеве.