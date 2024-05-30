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Даниил Медведев: играть с французом на «Ролан Гаррос» — тяжёлый опыт

Даниил Медведев: играть с французом на «Ролан Гаррос» — тяжёлый опыт
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о вечерних сессиях на «Ролан Гаррос» и встречах на турнире с французскими теннисистами.

«Играть с французом на «Ролан Гаррос» — тяжёлый опыт. Думаю, это мало кому понравится. Но очень круто иметь энергию между розыгрышами, однако перед подачей надо молчать. Если ты подбрасываешь мяч, а люди кричат, это сбивает.

Вечерние сессии? Рад, что не играл сейчас вечером, потому что обычно я это не люблю, корт становится медленнее. Хотя последний матч прошёл хорошо. Посмотрим, как будет в этом году», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На Открытом чемпионате Франции — 2019 российский теннисист в матче первого круга уступил в пяти сетах хозяину корта Пьер-Югу Эрберу — 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Миомир Кецманович
57
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		0
6 		5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Сегодня, 30 мая, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции его соперник Миомир Кецманович из Сербии (57-й в рейтинге ATP) не смог продолжить борьбу во втором сете при счёте 6:1, 5:0 в пользу россиянина. В 1/16 финала соперником Медведева станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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