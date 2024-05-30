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Свитолина в упорной борьбе обыграла хозяйку корта Диан Парри во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Свитолина в упорной борьбе обыграла хозяйку корта Диан Парри во 2-м круге «Ролан Гаррос»
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Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2024. В матче второго раунда 19-й номер мирового рейтинга WTA Свитолина со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла хозяйку корта Диан Парри (63-я в рейтинге WTA).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 14:35 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Диан Парри
63
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Украинка четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету француженки пять эйсов, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперницей Свитолиной в третьем круге турнира в Париже станет победительница матча Ана Богдан (64-я ракетка мира, Румыния) — Анастасия Павлюченкова (22, Россия).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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