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Организаторам «Ролан Гаррос» будет разрешено выгонять зрителей, пронёсших алкоголь

Организаторам «Ролан Гаррос» будет разрешено выгонять зрителей, пронёсших алкоголь
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Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что зрителям турнира будет запрещено проносить алкоголь, а те, кто смогут это сделать, рискуют быть выгнанными с матча.

Напомним, ранее польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек попросила зрителей не кричать во время матчей на трибунах, потому что это мешает спортсменам сконцентрироваться. Бельгиец Давид Гоффен пожаловался на поведение болельщиков во время поединков и сообщил, что в него плюнули жвачкой во время матча с Джованни Мпетчи Перрикаром.

Следить за поведением болельщиков должны будут судьи, а удаление с трибун может последовать, если они сочтут поведение неуважительным по отношению к остальным болельщикам или спортсменам.

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Отметим, что на предстоящей Олимпиаде во Франции власти также переживают за поведение болельщиков и рост преступности.

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