«Матч потрясающего уровня». Соболенко — об игре Свёнтек с Осакой на «Ролан Гаррос» — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие матчи посмотрела на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я смотрела матч Зверева с Надалем, вчера смотрела Алькараса, так что я всё равно смотрю теннис, хорошие матчи. Смотрела концовку матча Наоми и Иги. Было классно увидеть, что Наоми вернулась на топ-уровень. И как Ига спасла матч. Матч потрясающего уровня, конечно, я его смотрела», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В среду, 29 мая, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла японку Наоми Осаку (134-я в рейтинге WTA). Бывшая третья ракетка мира победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Осака по ходу третьего решающего сета при счёте 5:3 на своей подаче имела матчбол, который проиграла, а затем отдала и гейм.