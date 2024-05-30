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Потапова: была очень зла, когда матч остановили из-за дождя. Очень некомфортно играть

Потапова: была очень зла, когда матч остановили из-за дождя. Очень некомфортно играть
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что игра в дождь была для неё дискомфортной, а самым тяжёлым матчем назвала стартовый поединок.

«Я была очень зла, когда мой матч при счёте 5:2 остановили из-за дождя. На самом деле, опыт, конечно, уже есть. Сейчас так получилось, что я не играла в теннис два дня. Было очень некомфортно играть. Кажется, что ничего такого, но в нервной обстановке это влияет.

Самый тяжёлый матч для всех — первый. Его я прошла, но, так как не было тенниса два дня, было ощущение, что я снова первый круг играю. Плюс Голубич не очень комфортный игрок — она режет, пробивает. Но я рада, что справилась и закончила то, что начала», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 30 мая, Потапова обыграла швейцарку Голубич и вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос».

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