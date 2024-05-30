«Стопэ. Что происходит?» Анастасия Потапова — о дождях на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о погоде, которая сопровождает теннисистов с начала турнира.

«Сегодня утром я чуть-чуть надавила на организаторов. Я это делаю нечасто, но сегодня уже не было сил.

Я пришла на разминку, которая у меня была с 9.00 до 9:30 утра. И за 10 минут до выхода на корт их начали закрывать. Я говорю: «Стопэ, что происходит?» Они мне снова про дождь. Я уже набрала директору турнира и сказала: «Не тренируюсь третий день, мне играть первым запуском. Если сейчас не разомнусь, высок риск получить травму, это too much». В итоге удалось чуть-чуть размяться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, с начала турнира «Ролан Гаррос» накопилось 18 матчей на открытых кортах только в одиночном разряде, которые были остановлены.