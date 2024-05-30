«Будет весело». Бадоса — о предстоящем матче с Соболенко на «Ролан Гаррос»

139-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

«Арина — яркая личность, хорошая девочка, всегда несёт хорошую энергию, даже на корте. Очень жду этого матча. В прошлый раз я закончила грустно, но много вынесла из этого матча. Знаю, что она покажет, знаю, как против неё играть. Будет весело.

Выйти с ней на корт после того, как она показала такие результаты, будет в удовольствие для меня. Ведь прошлый год для меня был непростым. Но всё это стоит того, чтобы играть такие матчи», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

За этот год белоруска завоевала один титул Australian Open.