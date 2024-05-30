Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой: тяжело играть против лучшей подруги в туре

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024 с испанкой Паулой Бадосой.

«Паулу часто смотрю, честно. Это не шутка! Она — моя любимица, настоящий боец, у неё всегда отличные матчи.

Всегда тяжело играть против друга, твоего лучшего друга в туре. Но мы знаем, как к этому подходить, как разделять корт и жизнь. С ней всегда отличные битвы, мне всегда нравится играть против неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко и Бадоса провели между собой шесть матчей, в которых две победы одержала испанка, а четыре последних встречи остались за белоруской. Матч 1/16 финала Открытого чемпионата Франции между теннисистками запланирован на пятницу, 31 мая.