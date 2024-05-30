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«Ей не на что жаловаться». Бадоса — об обращении Свёнтек к публике из-за криков

«Ей не на что жаловаться». Бадоса — об обращении Свёнтек к публике из-за криков
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139-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса прокомментировала просьбу первой ракетки мира Иги Свёнтек к фанатам. Вчера, 29 мая, во время матча «Ролан Гаррос» Свёнтек обратилась к французской публике с просьбой не кричать во время розыгрыша, так как из-за этого спортсменам трудно сосредоточиться.

«Думаю, ей не на что жаловаться. Я играла на кортах 8 и 9, там вообще всё слышно. Слышно Ленглен, слышно Шатрье, корты 6 и 7 во время розыгрышей. Но я не против. Я играю на маленьких кортах, где очень шумно. В этот момент я просто сосредоточена на себе, своём матче, и мне это не мешает.

Если честно, мне нравится, когда болельщики поддерживают, меня это заводит. Несколько лет назад мы были в сложной ситуации, когда из-за ковида играли без болельщиков. Так что сейчас я рада, что они вернулись. Они очень важны для нашего спорта», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

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