Медведев высказался о погодных условиях на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым высказался о погодных условиях на «Ролан Гаррос».

— Влажная погода с учётом мячей — тебе это удобно или нет?

— В идеале — вряд ли. Но когда я выиграл в прошлом году в Риме, там каждый день были дожди, было влажно, тяжёлый корт. Может, я там что-то почувствовал, научился. По логике вещей моей игре это не должно подходить, но пока здесь чувствую себя круто. Вроде все две недели, по прогнозам, будут такими, так что надеюсь, что будет как в Риме в прошлом году. Мячи здесь впитывают влагу, многие игроки жалуются судьям, что мячи становятся плохими. Из-за дождей тренироваться неудобно, вчера не потренировался. Вчера вот вроде решили, что надо, а кортов не осталось.

Напомним, предыдущие два «Мастерса» в Риме и в Мадриде закончились для россиянина на четвёртом круге и в четвертьфинале.

Теперь он может встретиться в третьем круге «Ролан Гаррос» с Томашем Махачем, обыгравшим Новака Джоковича на турнире АТР-250 в Женеве.