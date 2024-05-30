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Медведев высказался о погодных условиях на «Ролан Гаррос»

Медведев высказался о погодных условиях на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира Даниил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым высказался о погодных условиях на «Ролан Гаррос».

— Влажная погода с учётом мячей — тебе это удобно или нет?
— В идеале — вряд ли. Но когда я выиграл в прошлом году в Риме, там каждый день были дожди, было влажно, тяжёлый корт. Может, я там что-то почувствовал, научился. По логике вещей моей игре это не должно подходить, но пока здесь чувствую себя круто. Вроде все две недели, по прогнозам, будут такими, так что надеюсь, что будет как в Риме в прошлом году. Мячи здесь впитывают влагу, многие игроки жалуются судьям, что мячи становятся плохими. Из-за дождей тренироваться неудобно, вчера не потренировался. Вчера вот вроде решили, что надо, а кортов не осталось.

Напомним, предыдущие два «Мастерса» в Риме и в Мадриде закончились для россиянина на четвёртом круге и в четвертьфинале.

Теперь он может встретиться в третьем круге «Ролан Гаррос» с Томашем Махачем, обыгравшим Новака Джоковича на турнире АТР-250 в Женеве.

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