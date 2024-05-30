Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова объяснила, почему участились случаи романов между представителями тура

Анастасия Потапова объяснила, почему участились случаи романов между представителями тура
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым объяснила, почему участились случаи романов между представителями тура.

— Вчера после матча Циципаса спросили о плюсах теннисных романов, и он объяснил их прелесть пониманием. У тебя с твоим мужем Сашей Шевченко так же?
— Да, мы из одной профессии, у нас одни цели. Мы понимаем всё как никто другой. Даже сейчас — снова пошёл дождь, закрыли корты, хотя Саша должен был бы идти играть. Условно, будь у меня муж хоккеист, а я бы ему сказала: «Я не пойду на твой матч, потому что мне надо отдохнуть». Скорее всего, человек бы обиделся. А здесь Саша сам меня гонит домой отдыхать, просит не ждать его матча. Не уверена, что я последую его совету, ха-ха. У нас полное понимание, принятие ситуации, мы осознаем, ради чего это делаем.

— Это главная причина, почему сейчас стало больше теннисных пар?
— Мне кажется, это всегда было. Просто до журналистов не всё долетает. Очень много кто с кем встречается, ходит на свидания. Просто, может, это иногда не доходит до отношений. Но много ребят общается с девчонками, мы это видим внутри тура. Сейчас просто больше официальных пар.

— Потому что так легче?
— А где ещё девчонкам встретить парня? У меня, например, нет времени куда-то сходить, погулять. У девушек нет возможности встретить кого-то не в туре. Надо куда-то пойти для этого, а у тебя турниры и тренировки. Выбора не остаётся. Плюс мужчины и девушки чаще друг с другом видятся. Хочешь не хочешь, начнёшь общаться. И это здорово.

Материалы по теме
«А где ещё встретить парня?» Потапова объяснила, почему так много теннисных романов
Эксклюзив
«А где ещё встретить парня?» Потапова объяснила, почему так много теннисных романов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android