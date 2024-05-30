Анастасия Потапова объяснила, почему участились случаи романов между представителями тура

Российская теннисистка Анастасия Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым объяснила, почему участились случаи романов между представителями тура.

— Вчера после матча Циципаса спросили о плюсах теннисных романов, и он объяснил их прелесть пониманием. У тебя с твоим мужем Сашей Шевченко так же?

— Да, мы из одной профессии, у нас одни цели. Мы понимаем всё как никто другой. Даже сейчас — снова пошёл дождь, закрыли корты, хотя Саша должен был бы идти играть. Условно, будь у меня муж хоккеист, а я бы ему сказала: «Я не пойду на твой матч, потому что мне надо отдохнуть». Скорее всего, человек бы обиделся. А здесь Саша сам меня гонит домой отдыхать, просит не ждать его матча. Не уверена, что я последую его совету, ха-ха. У нас полное понимание, принятие ситуации, мы осознаем, ради чего это делаем.

— Это главная причина, почему сейчас стало больше теннисных пар?

— Мне кажется, это всегда было. Просто до журналистов не всё долетает. Очень много кто с кем встречается, ходит на свидания. Просто, может, это иногда не доходит до отношений. Но много ребят общается с девчонками, мы это видим внутри тура. Сейчас просто больше официальных пар.

— Потому что так легче?

— А где ещё девчонкам встретить парня? У меня, например, нет времени куда-то сходить, погулять. У девушек нет возможности встретить кого-то не в туре. Надо куда-то пойти для этого, а у тебя турниры и тренировки. Выбора не остаётся. Плюс мужчины и девушки чаще друг с другом видятся. Хочешь не хочешь, начнёшь общаться. И это здорово.