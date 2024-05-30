Арнальди поделился ожиданиями от предстоящего матча с Рублёвым на «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист, 35-я ракетка мира Маттео Арнальди высказался о предстоящем матче с шестой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым.

«Был непростой матч. Начали вчера в 11, закончили сегодня почти в два. Тяжело, потому что приходится всё время быть здесь. Даже если не играешь, всё равно ты в матче. Думаешь о вещах, которые надо сделать, если закончишь матч и если не закончишь. Думаю, это один из самых долгих матчей в моей жизни. Рад, что смог доиграть его до того, как снова пошёл дождь.

Я играл против Рублёва в Вене в том году, но там были совсем другие условия. Закрытый корт, хардовое покрытие. У меня будет время подготовиться к матчу. Надеюсь, будет хороший матч, но пока не знаю, чего ожидать, потому что не знаю, как мы будем играть. Под крышей или нет, на большом стадионе или нет. Пока что ничего не знаю. Просто рад, что закончил матч, в ближайшие часы буду думать о следующем», — сказал Арнальди на пресс-конференции.