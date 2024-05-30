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Людмила Самсонова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», разгромив Аманду Анисимову

Людмила Самсонова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», разгромив Аманду Анисимову
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Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче второго раунда россиянка разгромила американку Аманду Анисимову (231-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Самсоновой.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча Самсоновой с Анисимовой продлилась 3 часа и 48 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Анисимовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Ранее российская и американская теннисистки играли между собой дважды, оба матча прошли на харде и завершились победой представительницы США.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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