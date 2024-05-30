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Новак Джокович одержал уверенную победу во втором круге «Ролан Гаррос»

Новак Джокович одержал уверенную победу во втором круге «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга серб оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэны (63-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 16:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		1 2
             
Роберто Карбальес-Баэна
63
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем раунде Новак Джокович сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис — Лоренцо Музетти.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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