Новак Джокович одержал уверенную победу во втором круге «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга серб оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэны (63-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.
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За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем раунде Новак Джокович сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис — Лоренцо Музетти.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.
- 30 мая 2024
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