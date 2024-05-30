«Потрясающий матч». Свитолина — о встрече Свёнтек с Осакой в рамках «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о матче между Игой Свёнтек и Наоми Осакой в рамках второго круга «Ролан Гаррос».
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«Да, я смотрела матч Наоми и Иги. Их теннис и несгибаемость меня вдохновили, потрясающий матч. Меня удивил уровень Наоми, особенно на грунте. Мы знаем, что у неё нереально хороший удар на харде, на этой поверхности с ней ой как непросто играть. Удивила её игра вчера, как будто она никуда и не уходила. Она потрясающе играла.
Уверена, она вернётся ещё сильнее. Да, она вернулась совсем недавно, но уверена, что она оправится и мы увидим ещё много великолепных матчей в её исполнении. Я играла против неё в Майами, ощутила на себе, что она становится сильнее с каждой неделей. Думаю, она уже сейчас выходит на свой великолепный уровень», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
- 30 мая 2024
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